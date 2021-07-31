ΒΙΝΤΕΟ από την Πάφο FC για Κοβάσεβιτς και Άντος

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Themasports.com
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Η Πάφος FC, δημοσίευσε βίντεο που ετοίμασε για τα δύο τελευταία αποκτήματα της ομάδας, του ακραίου επιθετικού Φράνκο Κοβάσεβιτς και του τερματοφύλακα Nτάνιελ Άντος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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