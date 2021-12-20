ΒΙΝΤΕΟ από την κάμερα της ΑΕΛ: Η εκτέλεση πέναλτι του Τσέποβιτς και οι πανηγυρισμοί

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Δείτε μέσα από την κάμερα του γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, την εκτέλεση πέναλτι του Τσέποβιτς που σκόραρε και έγραψε το 3-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν:

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