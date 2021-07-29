ΒΙΝΤΕΟ Ανόρθωσης: Tα «μαγικά» του Λάζαρου που ζάλισαν αντίπαλο ποδοσφαιριστή

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H Ανόρθωση δημοσίευσε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, βίντεο με μια «μαγική» ενέργεια του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, στο φιλικό ενάντια στην ΠΑΕΕΚ.

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