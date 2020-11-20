ΒΙΝΤΕΟ Ανόρθωσης: «Ροκάρουν» στην προπόνηση!

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Themasports.com
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Η Ανόρθωση ανάρτησε βίντεο από την προπόνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας με… ροκ μουσική.

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