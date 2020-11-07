ΒΙΝΤΕΟ: Αδράνεια στην άμυνα του Ερμή και ο Μπαλοτέλι τον… τιμώρησε!

Από
Themasports.com
-
0
21

Με γκολ του Τζόναθαν Μπαλοτέλι στο 85ο λεπτό η ΕΝΠ ισοφάρισε τον Ερμή σε 1-1.

Δείτε το γκολ: