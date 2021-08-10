Βάζει τα πράσινα ο Λέο Νατέλ; – Φέρεται πως έχει δεχθεί κρούση!

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Ένα ακόμη όνομα έρχεται να προστεθεί από τη Βραζιλία στη λίστα με τους υποψήφιους αριστερούς εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό, με τον Λέο Νατέλ να φέρεται πως έχει δεχθεί κρούση από πλευράς «τριφυλλιού»!

 

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