UFC: Ανατριχιαστικός τραυματισμός του ΜακΓκρέγκορ και τρίτη ήττα από τον Πουαριέ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ενας σοκαριστικός τραυματισμός στον αστράγαλο του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ έδωσε άδοξο τέλος στην μονομαχία με τον Ντάστιν Πουαριέ, ο οποίος έκανε το «3 στα 3» στις αναμετρήσεις του με τον Ιρλανδό.

Προς το τέλος του πρώτου γύρου οι δύο παλαιστές αντάλλασαν χτυπήματα μέχρι τη στιγμή που ο ΜακΓκρέγκορ έχασε την ισορροπία του και γύρισε με πολύ άσχημο τρόπο τον αστράγαλό του.

Αυτό αυτομάτως σήμανε και την νίκη του Πουαριέ με τεχνικό νοκ άουτ, με τον Αμερικανό να παίρνει την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Ιρλανδό.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο ΜακΓκρέγκορ έχει υποστεί κάταγμα και αύριο αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Δείτε το βίντεο με τον σοκαριστικό τραυματισμό:

Connor McGregor Broke His Ankle During UFC 264 Match😭😭😭 pic.twitter.com/9cQW4gujPP

Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ

— ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021