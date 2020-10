UEFA: Άναψε… «ΠΡΑΣΙΝΟ» για παρουσία φιλάθλων στους αγώνες της!

Tην απόφαση να επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων έως 30% της χωρητικότητας των γηπέδων πήρε η UEFA. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έδωσε το ΟΚ προκειμένου να υπάρξει κόσμος στις εξέδρες, αρχής γενομένης από τους επικείμενους αγώνες για το UEFA Nations League, αρκεί να υπάρχει η έγκριση από την κυβέρνηση κάθε χώρας.

Προφανώς αναφέρεται σε φιλάθλους των ομάδων που αγωνίζονται εντός έδρας, καθώς δεν επιτρέπεται η παρουσία των φιλοξενούμενων. Θυμίζουμε πως στο πρόσφατο Super Cup μεταξύ της Μπάγερν και της Σεβίλλης λειτούργησε πιλοτικά η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, στο 30% της χωρητικότητας του γηπέδου στη Βουδαπέστη.

NEWS: Following the successful pilot match that was held at the #SuperCup in Budapest on 24 September, UEFA will allow the partial return of spectators for UEFA matches where local laws permit, starting from next week’s national team games.

Full story: 👇

— UEFA (@UEFA) October 1, 2020