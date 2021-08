Τζόλης: Το VIDEO με όλες τις ενέργειες του στο ντεμπούτο με τη φανέλα της Νόριτς

Η Νόριτς ετοίμασε ένα βίντο διάρκειας 3:30” με όλες τις ενέργειες του MVP της αναμέτρησης με τον Τζόλη όπως μπορεί να δει κανείς και από τα πλάνα να βρίσκεται αρκετές φορές σε θέση και για ένα ακόμη γκολ.

Απολαύστε το:

🔥 What a debut from Christos Tzolis last night!

Here’s every single one of his touches 📽 pic.twitter.com/w6X96hdT2B

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 25, 2021