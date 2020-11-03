ΤΖΟΚΕΡ: Οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης – Είσαι ένας από τους τυχερούς; (ΠΙΝΑΚΑΣ)

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Themasports.com
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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του τζόκερ της Τρίτης 03/11 με οκτώ τυχερούς να κερδίζουν το ποσό των 2,500 ευρώ.

Στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη κατηγορία είχαμε τζάκ-ποτ.

Στην Τρίτη κατηγορία 8 άτομα κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

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