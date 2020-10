Tweet με… υπονοούμενο για ΑΠΟΕΛ και Μακάρθι: «Ονομάστε μια πιο παράξενη πρόσληψη»

«Ο Μικ Μακάρθι ετοιμάζεται να γίνει ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, όπως επιβεβαίωσε ο κυπριακός σύλλογος. Όχι η είδηση που περιμέναμε να γράφαμε σήμερα. Διαλέξετε μια πιο παράξενη πρόσληψη», γράφει σε ανάρτηση της στο τουίτερ η σελίδα, η οποία απαριθμεί 1,7 εκατομμύρια ακόλουθους στο τουίτερ και όπως ήταν λογικό τα σχόλια έπεσαν φωτιά.

Η αλήθεια είναι πως λίγοι περίμεναν αυτή την συνεργασία καθώς προέκυψε ξαφνικά όμως το γήπεδο και τα αποτελέσματα θα κρίνουν τον Μακάρθι στον ΑΠΟΕΛ και όχι το γεγονός πως δεν το περίμενε σχεδόν κανείς.

Η ανάρτηση:

Mick McCarthy is set to become manager of APOEL Nicosia, the Cypriot club have confirmed 🤝

Which is something we didn’t expect to be writing today.

Name a more random appointment 👇 pic.twitter.com/qKEkfPykZt

