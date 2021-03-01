Tweet λίγο πριν το Ανόρθωση-Απόλλων: «Καλησπέρα σας από το “Ναό”» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Η ανάρτηση της Ανόρθωσης λίγο πριν το ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

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