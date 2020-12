Τσέλσι: Απίστευτος τσαμπουκάς στο ματς Κ-23 με τον… 30χρονο Ντρινκγουότερ και 16χρονο αντίπαλο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο έμπειρος Άγγλος μέσος δεν ήθελε ν’ αφήσει αναπάντητο το πολύ δυνατό χτύπημα που δέχθηκε και έτσι προτού καν σηκωθεί και βλέποντας τον αντίπαλό του να παίρνει τη μπάλα και να τρέχει ξανά προς την επίθεση, πέταξε το πόδι και τον κλώτησε κανονικότατα για να τον ρίξει κάτω.

Αυτό προκάλεσε ένταση, ο Ντρινκγουότερ τα έβαλε με έναν… 16χρονο αντίπαλο που πήγε να του ζητήσει τα ρέστα και προκλήθηκε γενική σύρραξη.

Για την ιστορία το ματς ολοκληρώθηκε με μεγάλη ανατροπή των «μπλε» που έφτασαν στο τελικό 3-2 στην μεγάλη επιστροφή του Τσεχ στη δράση έπειτα από το καλοκαίρι του 2019!

Danny Drinkwater absolutely scything down a child. Cech then reluctantly hobbling over like a man who believes he is just far too old for this kind of exertion on a Monday night. Very enjoyable pic.twitter.com/LAMWhU4Ctj

