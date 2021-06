Τσάμπιονς Λιγκ: Στα βαθιά η Ομόνοια – Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Βάλουρ!

Έμαθε αντίπαλο η Ομόνοια για τον β’ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Το τριφύλλι, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεπ – Βαλούρ.

Οι πράσινοι, με το… καλημέρα στην Ευρώπη, θα αντιμετωπίσουν «μεγαθήριο», αφού οι Κροάτες είναι φαβορί ενάντια στους Ισλανδούς και τα κατορθώματα τους πολλά.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας στις 20 ή 21 Ιουλίου και ο επαναληπτικός στο ΓΣΠ στις 27 ή 28 του ίδιου μήνα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε σε live streaming την κλήρωση

Το LIVE:

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας-Νέφτσι Μπακού.

Μπόντο Γκλιμτ /Λέγκια Βαρσοβίας – Φλόρα Ταλίν/Χιμπέρνιανς

Σλόβαν Μπρατισλάβας/Σάμροκ Ρόβερς – Γιουνγκ Μπόις

Πάνε Κροατία ή Ισλανδία οι πράσινοι. Κληρώθηκαν με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βαλούρ.

Η ώρα της Ομόνοιας.

Ξεκίνησε η διαδικασία.

Εξηγείται πως θα γίνει η κλήρωση.

Στις 13:00, θα γίνει η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League με τη συμμετοχή της Ομόνοιας. Σύμφωνα με την προκλήρωση που έχει γίνει, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει είτε τη Young Boys Ελβετίας, είτε τη νικήτρια του ζευγαριού Dinamo Zagreb Κροατίας – Valur Ισλανδίας, είτε τη νικήτρια του ζευγαριού Bodø/Glimt Νορβηγίας – Legia Warszawa Πολωνίας.

Οι αγώνες θα γίνουν στις 20/21 και 27/28 Ιουλίου. Σε περίπτωση πρόκρισης της, η Ομόνοια θα μάθει τον επόμενο αντίπαλο της στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League στην κλήρωση που θα γίνει στις 19 Ιουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συνεχίσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά οι ομάδες που συμμετέχουν στην κλήρωση:

Champions path

Group 1:

Seeded

Dinamo Zagreb (CRO) / Valur (ISL)

Young Boys (SUI)

Bodø/Glimt (NOR) / Legia Warszawa (POL)

Unseeded

Slovan Bratislava (SVK) / Shamrock Rovers (IRL)

Flora Tallinn (EST) / Hibernians (MLT)

Omonoia (CYP)

Group 2:

Seeded

Olympiacos (GRE)

Crvena zvezda (SRB)

Teuta (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Unseeded

Connah’s Quay Nomads (WAL) / Alashkert FC (ARM)

Dinamo Tbilisi (GEO) / Neftçi (AZE)

Maccabi Haifa (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)

Group 3:

Seeded

Ludogorets 1945 (BUL) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Malmö (SWE) / Riga FC (LVA)

CFR Cluj (ROU) / Borac Banja Luka (BIH)

Ferencváros (HUN) / Winners of the Preliminary round*

Unseeded

Shkëndija (MKD) / Mura (SVN)

Žalgiris Vilnius (LTU) / Linfield (NIR)

HJK Helsinki (FIN) / Budućnost Podgorica (MNE)

Fola Esch (LUX) / Lincoln Red Imps (GIB)

*One of Folgore (SMR) / Prishtina (KOS) / HB Tórshavn (FRO) / Inter Club d’Escaldes (AND)

League path

Seeded

Celtic (SCO)

PSV Eindhoven (NED)

Sparta Praha (CZE)

Unseeded

Rapid Wien (AUT)

Galatasaray (TUR)

Midtjylland (DEN)