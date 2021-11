Τσαλχάνογλου: Κατέστρεψε τη σχέση του με τη Μίλαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (ΒΙΝΤΕΟ)

Έφυγε το καλοκαίρι για 500.000 ευρώ παραπάνω. Πήγε από τη Μίλαν στην Ίντερ. Και στο πρώτο «ραντεβού», πανηγύρισε προκλητικά. Ο Χακάν Τσαλχάνογλου «έσβησε» αμέσως τέσσερα χρόνια θητείας στους «ροσονέρι».

Σκοράροντας στην πρόσφατη ισοπαλία (1-1) στο μεγάλο derby della Madonnina, ο Τσαλχάνογλου έτρεξε μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς της Μίλαν, στην οποία βρισκόταν επί μια 4ετία μέχρι και το φετινό καλοκαίρι. Έβαλε τα χέρια του στ’ αυτιά του με προκλητικό τρόπο για να δείξει ότι δεν τους άκουγε και τους έκανε να σωπάσουν με το γκολ του.

Με αυτή την κίνηση τα κατέστρεψε όλα. Τέσσερα χρόνια είχε περάσει στους «ροσονέρι» και μάλιστα, πριν από λίγο καιρό δήλωνε πως δεν είχε κανένα πρόβλημα με την πρώην ομάδα του και πως οπαδοί του συλλόγου τον πλησίαζαν στο δρόμο για να βγουν φωτογραφίες.

Η μεταγραφή του ήταν ελεύθερη το καλοκαίρι, ωστόσο, αποδέχθηκε μια πρόταση που απλά υπερείχε 500.000 ευρώ από αυτή που του έκανε η Μίλαν ώστε ν’ ανανεώσει. Ισχυρίστηκε πως ο Πιόλι ήταν ο μοναδικός που τον ήθελε στην ομάδα και ουδείς άλλος.

Και τα τερτίπια του, έκαναν τον Φλορέντσι να μπει στο γήπεδο και να του φωνάξει να σεβαστεί τον κόσμο και το κλαμπ. Και κάπως έτσι, ο Τσαλχάνογλου έχει στρέψει όλη την ροσονέρο πλευρά του Μιλάνου εναντίον του. Με μια απλή κίνηση και μια μεγάλη γραμμή που χάραξε στο πέρασμά του από την Μίλαν…

👀 Florenzi went onto the pitch after Calhanoglu cupped his ears towards the #ACMilan fans.

— SempreMilan (@SempreMilanCom) November 8, 2021