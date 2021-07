ΤΡΟΜΟΣ για Μέσι από «ψεύτικη» απειλή για βόμβα!

Τα… χρειάστηκε ο Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είδε τον τρόμο με τα μάτια του, όταν θέλησε να πάει από το Μπουένος Άιρες στο Ροζάριο αλλά στο αεροδρόμιο υπήρχε ανώνυμο τηλεφώνημα ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε και ελέγχθηκε από τις αρχές, οι οποίες δεν βρήκαν κάτι και αποδείχτηκε… false alarm, με τον Μέσι να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο και να φτάνει με καθυστέρηση δύο ωρών στην γενέτειρα του.

#Argentina, spavento per Lionel #Messi per un falso allarme bomba in aeroporto https://t.co/QHAGBAVOYs

— Sportface (@sportface2016) July 15, 2021