ΤΡΟΜΕΡΗ γκολάρα ο Άλεξ Γκόγκιτς και πανηγυρισμός με νόημα! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο 26χρονος, έπιασε ένα τρομερό σουτ μέσα από στην περιοχή και την έστειλε να αναπαυθεί στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ με τη Χιμπέρνιαν, ενώ ο Κύπριος διεθνής, το αφιέρωσε στη γυναίκα του, αφού περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεo:

3 points for the Hibees.

And congrats to @Gogic13 on the news of the expectance of a baby girl. #GGTTH #Hibs pic.twitter.com/sjluwa9Yz8

— Lewis Forfar (@lewisforfar) January 16, 2021