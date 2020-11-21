Τρελό ΒΙΝΤΕΟ με Τορναρίτη στα αποδυτήρια – Το χορευτικό του μετά το διπλό με ΑΠΟΕΛ!

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Themasports.com
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Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Χριστόφορος Τορναρίτης χόρεψε στα αποδυτήρια του μετά τη μεγάλη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος μετά το ματς: