Τρελό ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Από το αποτυχημένο RESTART στην Ομόνοια, στο ΔΙΠΛΟ του Μπερναμπέου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Όταν η Σέριφ Τιρασπόλ έπαιρνε το εισιτήριο για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν ήδη μια τεράστια υπέρβαση. Η νίκη επί της Σαχτάρ στην πρεμιέρα των ομίλων ήταν ακόμη πιο μεγάλη.

Όμως η νίκη επί της Ρεάλ μέσα στο Μπερναμπέου με βασικούς δύο Έλληνες, τον Γιώργο Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια και τον πρώην Ομονοιάτη, Δημήτρη Κολοβό στη μεσαία γραμμή είναι ένας έπος, μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εδώ καλά καλά δεν παίζουν δύο Έλληνες βασικοί σε Ελληνικές ομάδες…

Πάμε όμως πίσω δύο χρόνια και εννέα μήνες… Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2019 η Ομόνοια ανακοίνωνε την απόκτηση του Δημήτρη Κολοβού.

Μέχρι τότε ο Κολοβός είχε ως τελευταίο ποδοσφαιρικό σταθμό την Ολλανδική Willem II, ενώ προηγουμένως έπαιξε για ενάμιση χρόνο στο Βελγικό πρωτάθλημα με τα χρώματα της Mechelen. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στον Πανιώνιο, ενώ το 2013 είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Ένα μεγάλο ταλέντο, που όμως ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και έψαχνε από κάπου να πιαστεί. Ο Αναστασίου τον πίστευε κι έτσι τον έφερε στην Κύπρο, όπως και τον Μαυρία, μια παρόμοια περίπτωση παίκτη.

Το συμβόλαιο του με την Ομόνοια ήταν για έξι μήνες συν δύο χρόνια. Με λίγα λόγια ήθελαν να τον δουν και να σιγουρευτούν ότι μπορεί να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο.

Οι πρώτοι δύο μήνες του Κολοβού με το τριφύλλι της Ομόνοιας ήταν καλοί, έδειχνε ότι χρειαζόταν παιχνίδια για να βρει τα πόδια του όμως έδειχνε και την ποιότητα του. Τελικά το φινάλε της σεζόν ήταν καταστροφικό για την Ομόνοια και τον πήρε κι αυτόν η μπάλα όπως και τον Αναστασίου.

Η αναγέννηση στην Υπερδνειστερία

Ο Ελλαδίτης μέσος αποχώρησε, πήγε στον Παναθηναϊκό για ένα νέο ριστάρτ, αυτό δεν ήρθε ποτέ και τον Σεπτέμβριο του 2020 πήγε στην Σέριφ Τιρασπόλ. Στη Μολδαβία δηλαδή και το κρατίδιο της Υπερδνειστερία.

Η Τιρασπόλ ουσιαστικά είναι πρωτεύουσα ενός αυτοανακηρυχθέντος φιλορωσικού αυτονομιστικού κράτους περίπου 470.000 κατοίκων, της Υπερδνειστερίας, η οποία αποχώρησε από την υπόλοιπη Μολδαβία μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991. Έκτοτε, η Υπερδνειστερία, που προστατεύεται από Ρώσους στρατιώτες, είναι de facto ανεξάρτητη, παρά το γεγονός ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν την έχει αναγνωρίσει.

Για αυτό το λόγο η Σέριφ συμμετέχει στις διοργανώσεις της Μολδαβίας, το οποίο έχει κατακτήσει 19 φορές τα τελευταία 21 χρόνια!

Και κάπου εδώ ο 28χρονος, σήμερα, Κολοβός έχει βρει την Ιθάκη του. Πρώτη σεζόν πέρσι με 22 αγώνες στο πρωτάθλημα, 10 γκολ και 9 ασίστ. Εξαιρετική πορεία και πρωτάθλημα.

Και ερχόμαστε στην φετινή τρελή χρονιά της Σέριφ. Πρώτος προκριματικός γύρος για το Τσάμπιονς Λιγκ δύο νίκες κόντρα στην Αλβανική Τεουτά και πρόκριση με συνολικό σκορ 5-0. Δεύτερος προκριματικός κόντρα στην Αλασκέρτ και πάλι πρόκριση με δύο νίκες και συνολικό σκορ 4-0.

Στον τρίτο προκριματικό συνάντησε Ερυθρό Αστέρα. Ισοπαλία στην Σερβία 1-1 και με νίκη 1-0 στον επαναληπτικό η Σέριφ βρέθηκε στα πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Εκεί βρήκε την γνωστή της… Ομόνοιας από τα φετινά ματς, Ντιναμό Ζάγκρεμπ και την κέρασε φαρμάκι με γκολάρα Κολοβού.

Some strike from Dimitris Kolovos to help Moldovan side Sheriff Tiraspol to a shock 3-0 victory against Dinamo Zagreb. 🚀

No team from Moldova have ever qualified for the group-stage of the Champions League, with Sheriff now on the brink. 🇲🇩 pic.twitter.com/XB714Z8I9m

— Amos Murphy (@AmosMurphy_) August 17, 2021