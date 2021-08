Τρελό… αυτοκαλάθι στο Summer League (ΒΙΝΤΕΟ)

Στον αγώνα μεταξύ Νικς-Πέισερς, οι παίκτες της Ιντιάνα σημείωσαν το πιο… απίθανο αυτοκαλάθι!

Τα πάντα ξεκίνησαν από το «airball» τρίποντο του Όμπι Τόπιν των Νικς από τη γωνία.

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον προσπάθησε να πάρει το ριμπάουντ, αλλά με τη φόρα που είχε η μπάλα γλίστρισε από τα χέρια του και χτύπησε πάνω στον ώμο του Ταϊρόν Ουάλας.

Μαντέψτε τη συνέχεια. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στο καλάθι της ομάδας τους!

Δείτε το απίθανο αυτοκαλάθι του αγώνα

Well that's one way to get two points 😅@nyknicks lead by 7 with 3 minutes to go on NBA TV! #NBASummer pic.twitter.com/OpxgkbbCRx

— NBA (@NBA) August 9, 2021