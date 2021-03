«Τρελή» γκολάρα με τακουνάκι του Βάσκες της Σεβίλλης! (BINTEO)

Το πρώτο γκολ με τακουνάκι της φετινής La Liga έφερε την υπογραφή του Φράνκο Βάσκες της Σεβίλλης. Και ήταν καταπληκτικό!

Το πρώτο γκολ της φετινής La Liga με τακουνάκι σημειώθηκε στο φινάλε της νίκης της Σεβίλλης επί της Έλτσε. Και έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Φράνκο Βάσκες, σε μια καταπληκτική έμπνευση του Αργεντινού, ο οποίος είχε σκοράρει με τον ίδιο τρόπο και το 2018 κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο. Άμα το έχεις…

