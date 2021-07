«Τρελά» λεφτά: Τα… ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ποσά που μοίρασε η UEFA στις 24 ομάδες του Euro (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η Ιταλία μετά τη νίκη της επί της Αγγλίας με 3-2 στα πέναλτι στον τελικό του Euro, στο «Γουέμπλεϊ», είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Η «Σκουάντρα Ατζούρα» συνδύασε την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ από την UEFA, ενώ από την άλλη, η αγγλική ομοσπονδία (FA) έβαλε στα ταμεία της το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, η UEFA διέθεσε 331 εκατομμύρια ευρώ στις 24 εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στο Euro. Ενα ποσό το οποίο είναι κατά 30 εκατομμύρια μεγαλύτερο, σε σχέση με αυτό που είχε μοιράσει στο Euro του 2016.

Το Βέλγιο, είναι η τρίτη ομάδα που κέρδισε τα περισσότερα χρήματα από την διοργάνωση, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, καρπώθηκε με 16,25 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν οι Ελβετία και Τσεχία με 14,75 εκατομμύρια ευρώ και η Ουκρανία με 14,25 εκατομμύρια ευρώ.

Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ουαλία θα λάβουν 12,25 εκατομμύρια ευρώ από την UEFA. Οι Γαλλία, Ελβετία και Αυστρία θα εισπράξουν 12,75 εκατομμύρια ευρώ και τέλος οι Ολλανδία, Δανία και Ισπανία θα βάλουν στα ταμεία τους 13,75 εκατομμύρια ευρώ, 18,25 εκατομμύρια ευρώ και 19,25 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Εκτός όμως από τις ομοσπονδίες η UEFA θα μοιράσει και το ποσό των 130 εκατομμύριων ευρώ και στους συλλόγους που δίνουν παίκτες στις εθνικές τους ομάδες.

⚽️#EURO2020 prize money. #UEFA will distribute a total EUR 331 million amongst the 24 participant national teams. #ITA and #ENG are set to receive EUR 28.25 million and EUR 24.75 million respectively💵#football #footballgovernance #ITAENG pic.twitter.com/DO4eGzVpPo

— CIES Sports Intelligence (@CIESsportsintel) July 12, 2021