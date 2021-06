Τρεις ΜΑΤΣΑΡΕΣ στο Euro με 0% γκανιότα, αμέτρητες αγορές και Cash Out μόνο στον Stoiximan!

Με τρία σπουδαία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στο Euro 2020 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα στη Ρώμη. Ο Stoiximan , η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, προσφέρει όλα τα παιχνίδια του Euro με 0% γκανιότα*, αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out!

*0% Γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Η πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ουαλία-Ελβετία (16:00), στο Μπακού. Στο 4.05 η νίκη της Ουαλίας, στο 3.10 η ισοπαλία, στο 2.25 η νίκη της Ελβετίας. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.80, το over 3.5 γκολ είναι στο 5.50 και το under 2.5 γκολ δίνει 1.44. Στο 2.27 το GG, στο 1.60 το NG. Το ενδεχόμενο να υπάρξει GG ή over 2.5 γκολ στο παιχνίδι δίνει 2.00. Νίκη της Ουαλίας σε οποιοδήποτε ημίχρονο με απόδοση 2.60 και της Ελβετίας με απόδοση 1.72. Σε ποιο ημίχρονο θα μπουν περισσότερα γκολ; Στο πρώτο με απόδοση 3.25, στο δεύτερο με απόδοση 2.12 ή… ισοπαλία με απόδοση 2.85; Πόσες προσπάθεις προς την εστία θα έχει ο Ράμσεϊ; 1+ με απόδοση 2.00, 2+ με απόδοση 7.00, 3+ με απόδοση 25.00, 4+ με απόδοση 75.00 ή 5+ με απόδοση 175.00; Οι αντίστοιχες αποδόσεις για τον Μπέιλ είναι 1.45, 2.50, 7.00, 17.50 και 55.00. Ποιο θα είναι το πρώτο γεγονός στο ματς; Το πλάγιο δίνει 1.70, το φάουλ 2.90, το άουτ 7.00, το κόρνερ 12.00 και το γκολ 50.00.

Όλες οι αγορές για το Ουαλία-Ελβετία εδώ.

Για το δεύτερο όμιλο η Δανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία (19:00) στην Κοπεγχάγη. Στο 1.55 η νίκη της Δανίας, στο 4.15 η ισοπαλία, στο 8.95 η νίκη της Φινλανδίας. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.35, το over 3.5 γκολ είναι στο 4.35 και το under 2.5 γκολ δίνει 1.60. Στο 2.62 το GG, στο 1.45 το NG. Σε ποιο ημίχρονο θα πετύχει περισσότερα γκολ η Δανία; Στο πρώτο με απόδοση 3.30, στο δεύτερο με απόδοση 2.25 ή ίδιο αριθμό γκολ και στα δύο με απόδοση 2.77; Οι αντίστοιχες αποδόσεις για τη Φινλανδία είναι 5.30, 3.90 και 1.50. Πώς θα μπει το πρώτο γκολ στο παιχνίδι; Με σουτ η απόδοση είναι 1.52, με κεφαλιά 6.00, με πέναλτι 7.30, με φάουλ 16.00, με αυτογκόλ 32.00. Νίκη της Δανίας με ένα γκολ διαφορά δίνει 3.25 και με δύο γκολ διαφορά 4.15. Οι αντίστοιχες αποδόσεις για τη Φινλανδία είναι 8.25 και 14.50. Βλέπετε νίκη με ανατροπή στο σκορ; Στο 8.25 η απόδοση για τη Δανία, στο 12.00 για τη Φινλανδία. Το ενδεχόμενο να αποσπάσει ισοπαλία η Δανία ή η Φινλανδία, ενώ έχανε, δίνει 7.60.

Όλες οι αγορές για το Δανία-Φινλανδία εδώ.

Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με μία σπουδαία αναμέτρηση για το δεύτερο όμιλο, Βέλγιο-Ρωσία (22:00), στην Αγία Πετρούπολη. Στο 1.72 η νίκη του Βελγίου, στο 3.55 η ισοπαλία, στο 5.40 η νίκη της Ρωσίας. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.02, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.50 και το over 4.5 γκολ στο 6.60, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.80. Στο 1.91 το GG, στο 1.83 το NG. Αν βλέπετε 1/1 στο Η/Τ και over 2.5 γκολ, η απόδοση είναι 4.20, ενώ αν βλέπετε 2/2 στο Η/Τ και over 2.5 γκολ, ποντάρετε στο 17.50. Το GG στο πρώτο ημίχρονο δίνει 4.70 και στο δεύτερο 3.40, ενώ αν βλέπετε GG και στα δύο ημίχρονα, η απόδοση είναι 10.00! Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα; Στο 5.10 η απόδοση για τον Λουκακού, στο 6.40 για τον Μπατσουαγί, στο 7.80 για τον Μπεντεκέ, στο 8.25 για Τζιούμπα και Αζάρ. Το ενδεχόμενο ο Λουκακού να πετύχει 2 ή περισσότερα γκολ δίνει 7.70! Πρώτο γκολ ο Μέρτενς και νίκη το Βέλγιο με απόδοση 8.50. Πρώτο γκολ ο Σόμπολεφ και νίκη η Ρωσία με απόδοση 15.00. Γκολ του Καράσκο στο πρώτο ημίχρονο με απόδοση 7.80, γκολ του Γκολοβίν στο δεύτερο ημίχρονο με απόδοση 8.75. Το ενδεχόμενο να μη σκοράρει ο Λουκακού δίνει 1.42.

Όλες οι αγορές για το Βέλγιο-Ρωσία εδώ.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στον Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.