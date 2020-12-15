Τρεις ΛΕΟΝΤΕΣ στη Νέα Υόρκη!

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Τρεις ΑΕΛίστες αγόρασαν τις γαλαζοκίτρινες φανέλες τους και πόζαραν για μια φωτογραφία.

Η ανάρτηση της ΑΕΛ: