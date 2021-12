Τους «ξέρανε» όλους – Οριστική συμφωνία με Ονάνα

Ο Αντρέ Ονάνα είναι αυτήν την στιγμή ένας από τους πολυσυζητημένους τερματοφύλακες στον κόσμο! Ο νεαρός γκολκίπερ με τις μαγικές σερί χρονιές που κάνει με τον Άγιαξ έχει τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα!

Τα μεγαθήρια της Ευρώπης έχουν ξετρελαθεί με την εξέλιξη του και ο “Αίαντας” γνωρίζει εδώ και καιρό πως ο ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει. Μπαρτελόνα, Λίβερπουλ, Ρεάλ, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον 25χρονο τερματοφύλακα.

Ωστόσο, η Ίντερ έκανε κίνηση ρουά-ματ και τα βρήκε σε όλα με τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano!

Συγκεκριμένα, ο Ονάνα θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την Ίντερ τον Ιανουάριο! Όμως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Άγιαξ μέχρι το καλοκαίρι. Τον Ιούνιο του 2022 ο 25χρονος θα έρθει ως ελεύθερος στους “νερατζούρι”!

Έτσι η Ίντερ θα φέρει έναν σπουδαίο τερματοφύλακα στο Μιλάνο χωρίς να πληρώσει ούτε… ευρώ! Σίγουρα, μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφή και ο Ονάνα έρχεται για να πάρει την θέση βασικού στο “σπίτι” του!

André Onana will sign his contract as new Inter player in the next weeks [January] – not in December. He’s joining Inter in June 2022 as free agent, never been in doubt 🤝🇨🇲 #Inter

Barcelona are not an option for Onana – he’ll join Inter for 2022/23 season. Here we go confirmed. pic.twitter.com/14WezMsoXL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2021