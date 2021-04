Τους έπεσε το τρόπαιο του Euro σε ζωντανή σύνδεση! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτό κι αν ήταν ευτράπελο! Την ώρα που η ρεπόρτερ του ρουμανικού τηλεοπτικού δικτύου Realitatea TV βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση στην «Arena Nationala» του Βουκουρεστίου, ο δυνατός αέρας έριξε μία από τις διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονταν πίσω της, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος το τρόπαιο του Euro!

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021