«Τούμπανο» ο Λόρια – Η εντυπωσιακή άσκηση του στο σπίτι (ΒΙΝΤΕΟ)

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Διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα ο Γκιόργκι Λόρια και φροντίζει να το δείχνει μέσω των σόσιαλ.

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