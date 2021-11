Τότεναμ: Τα τέσσερα «θέλω» του Κόντε, η αποζημίωση από την Ίντερ και ο πρωταθλητισμός

Τότεναμ και Κόντε είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο επιθυμία του 52χρονου προπονητή ήταν να μην επιστρέψει άμεσα στους πάγκους, μετά το «διαζύγιο» με την Ίντερ. Αλλωστε το πρότζεκτ που του είχαν παρουσιάσει τότε οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου, αλλά και όσα συνέβαιναν τότε με τον Χάρι Κέιν και το αβέβαιο μέλλον του, δεν είχε πείσει τον Αντόνιο Κόντε, με αποτέλεσμα να απορρίψει την προσφορά τους.

Λίγους μήνες αργότερα και μετά την απόλυση του Νούνο Εσπιρίτο, η Τότεναμ χτύπησε και πάλι την πόρτα του Ιταλού, με τη διαφορά τώρα ότι ο Κόντε ήταν έτοιμος να πει το πολυπόθητο «ναι». Αυτό βέβαια που τον έπεισε ήταν η αποδοχή στο αίτημά του. Και ποιο ήταν αυτό; Μεταγραφές. Το πρώτο πράγμα που απαίτησε από τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας, ήταν η ενίσχυση του ρόστερ και μάλιστα άμεσα.

«Το περασμένο καλοκαίρι η ένωσή μας δεν έγινε επειδή το τέλος της σχέσης μου με την Ίντερ ήταν ακόμα πολύ πρόσφατο και το τέλος της σεζόν ήταν πολύ φορτισμένο συναισθηματικά, οπότε ένιωσα ότι δεν ήταν ακόμη η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψω στην προπονητική. Αλλά ο μεταδοτικός ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα του Ντάνιελ Λέβι που ήθελε να μου αναθέσει αυτό το έργο είχε ήδη φανεί. Τώρα που επέστρεψε η ευκαιρία, επέλεξα να την εκμεταλλευτώ με μεγάλη πίστη», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ιταλός τεχνικός.

Η αποζημίωση από την Ίντερ

Η συμφωνία του Κόντε με την Τότεναμ, αυτομάτως υποχρεώνει και την πρώην ομάδα του Ιταλού προπονητή, Ίντερ να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη της. Σε περίπτωση παραμονής του στους «νερατζούρι» κι αυτή τη σεζόν ο Κόντε θα λάμβανε το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για 7,5 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, μιας και ήταν κοινή συναινέσει το «διαζύγιο». Βέβαια, το συγκεκριμένο ποσό η Ίντερ θα μπορούσε να το γλιτώσει, αν ο Κόντε αναλάμβανε ιταλική ομάδα, έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αντί αυτού, υπέγραψε σε σύλλογο της Αγγλίας στον οποίο θα λαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα κι έτσι θα δει να «φουσκώνει» ακόμα περισσότερο ο τραπεζικός του λογαριασμός.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ντάνιελ Λίβι και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Φάμπιο Παρατίτσι έδωσαν τα χέρια τους με τον Κόντε, ο οποίος επιστρέφει στην Premier League, έπειτα από το 2018, όταν και καθοδήγησε την Τσέλσι, με την οποία είχε 70 νίκες σε 106 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Serie A με την Ίντερ. Σκοπός του δεν είναι άλλος από το να βάλει ξανά την ομάδα στο μονοπάτι των επιτυχιών. Γι’ αυτό και η διοίκηση είναι διατεθειμένη να του προσφέρει μπάτζετ μέχρι και 175 εκατομμυρίων ευρώ για τα «θέλω» του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως εκ τούτου, σκοπεύει να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο λίφτινγκ για την βελτίωση του υπάρχοντος ρόστερ.

Ο Κόντε έχει ήδη μιλήσει με τους διοικούντες την Τότεναμ για την απόκτηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Αυτοί είναι οι Ντούσαν Βλάχοβιτς (Φιορεντίνα), Φρανκ Κεσί (Μίλαν), Μάνουελ Λατσάρι (Λάτσιο) και Στέφαν Ντε Βριλ (Ίντερ). Πρόκειται για τέσσερις ποδοσφαιριστές με εμπειρία αλλά και ποιότητα που μπορούν να προστεθούν στο ρόστερ των «πετεινών» και να το εκτοξεύσουν. Ειδικά ο Βλάχοβιτς, ο οποίος στα 21 του χρόνια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου κι είναι έτοιμος για το κορυφαίο level.

Ουσιαστικά ο Κόντε θα έχει στην Τότεναμ ότι ακριβώς δεν είχε στην προηγούμενη ομάδα του, την Ίντερ. Μεγάλο μπάτζετ για να κινηθεί με άνεση στο μεταγραφικό παζάρι. Στους «νερατζούρι» ήταν ξεκάθαρος, ήξερε πολύ καλά τι ήθελε και το ζήτησε από τη διοίκηση των Κινέζων επενδυτών που έχουν αγοράσει την Ίντερ. Αντί αυτού όμως, δεν άκουσε απλά ότι δεν θα ενισχυθεί η ομάδα, αλλά και ότι πρέπει να γίνουν πωλήσεις τουλάχιστον 80.000.000 ευρώ, ώστε να βελτιωθούν τα οικονομικά του συλλόγου τα οποία δεν είναι καθόλου καλά. Ετσι, ξεχείλισε το ποτήρι για τον Κόντε κι «αναγκάστηκε» να αφήσει την Ίντερ, ύστερα από μία τόσο επιτυχημένη χρονιά. Εκεί όμως που αξίζει να σταθεί κανείς είναι το γεγονός ότι δεν κάθισε πάνω σε ένα συμβόλαιο 13 εκατομμυρίων ευρώ που είχε για τη νέα χρονιά. Χαιρέτησε το Μιλάνο, παρέμεινε άνεργος ολόκληρο το καλοκαίρι κι επέστρεψε στην ενεργό δράση όταν ο ίδιος αισθάνθηκε έτοιμος.

