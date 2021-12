Τότεναμ: Πάει στo CAS την UEFA για τον αποκλεισμό στα χαρτιά!

Η UEFA αποφάσισε πως το παιχνίδι της Τότεναμ με τη Ρεν που είχε αναβληθεί λόγω κρουσμάτων στους Λονδρέζους, δεν θα διεξαχθεί με υπαιτιότητα του αγγλικού συλλόγου που χάνει το ματς στα χαρτιά και μένει εκτός συνέχειας του Europa Conference League.

Οι Λονδρέζοι δείχνουν διατεθειμένοι να κυνηγήσουν πάντως την υπόθεση του αποκλεισμού τους, αφού προσανατολίζονται να προσβάλουν μέσω του CAS την απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Μεταξύ άλλων, η UEFA αναφέρει πως το ματς θα έπρεπε να γίνει ως τις 31 Δεκεμβρίου, με την Τότεναμ να μην έχει κάποιο κενό ως εκείνη την ημερομηνία λόγω του βεβαρημένου προγράμματός της.

Μάλιστα, τα «σπιρούνια» είχαν κάνει αίτημα διεξαγωγής του αγώνα με τη Ρεν σήμερα, 24 ώρες μετά το ντέρμπι με την Λίβερπουλ αλλά είχε απορριφθεί.

Tottenham consider legal action amid anger from inside the club at UEFA’s decision to effectively dump them out of European football this season. https://t.co/5aDaEi2OPk

— Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) December 20, 2021