Τορναρίτης: Πόσταρε Στέφανο Χαραλάμπους και… Μαρίνο Τζιωνή με δυνατές ατάκες!

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Themasports.com
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Ο Γενικός Αρχηγός του Ολυμπιακού, Χριστόφορος Τορναρίτης, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «πόσταρε» φωτογραφία του νεαρού ποδοσφαιριστή των μαυροπρασίνων, Στέφανο Χαραλάμπους αλλά και του παίκτη της Ομόνοιας, Μαρίνου Τζιωνή, γράφοντας δυνατές ατάκες.

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