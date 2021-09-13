Τορναρίτης… never surrender – Δυνατά ΣΤΟΡΙ λίγες ώρες πριν τον ΑΠΟΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο ΓΣΠ με τον ΑΠΟΕΛ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, και ο Χριστόφορος Τορναρίτης έστειλε, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σύνθημα νίκης στους παίκτες του.

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