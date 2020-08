ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τσόκκου λίγη ώρα πριν τη ΜΑΧΗ με Ολυμπιακό – «Κανένα ματς δεν είναι make or break… Ο Τορναρίτης είναι…»

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι ΕΝΠ-Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας, ο Γιώργος Τσόκκος ανάρτησε το εξής στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook…

«Μπαίνουμε σε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές στην ιστορία της ομάδας, θα υπάρχει μεγάλη οικονομική συρρίκνωση, εταιρείες του τουρισμού και συνδεόμενες εταιρείες από τουρισμό θα υποφέρουν, φέτος είναι survival mode. Υπάρχουν οικογένειες που υποφέρουν, για αυτό και δεν πρέπει να ακούγονται παράλογα πράγματα στο ποδόσφαιρο.Κανείς δεν ξεκινάει και λέει ας κάνουμε την μεγαλυτέρη βλακεία που μπορούμε να κάνουμε, δεν ζήτησα εγώ να είμαι εδώ, δεν φοβόμαστε την ευθύνη,αναλάβαμε την ευθύνη και βάλαμε πλάτη όταν δεν την αναλάμβανε κανένας στα πιο δύσκολα χρόνια της ομάδας, έχουν μπει μέσα 2 εκατομμύρια σε λεφτά και υπηρεσίες, αυτά είναι λεφτά που ζει μια οικογένεια για μια ζωή, είναι σαν να δίνεις 10 χρόνια. Στην μεγαλύτερη οικονομική κρίση από τον καιρό που γεννηθήκαμε, το γεγονός ότι αντί για τα δεύτερα θα κατεβάσουμε ανταγωνιστική ομάδα αυτό από μόνο του είναι νίκη φέτος. Θα βάλουμε πλάτη και φέτος λόγω πανδημίας, αλλά θα είναι η τελευταία μας χρονιά.

Την δύναμη και την κουλτούρα δεν την βρίσκεις σε μία μέρα, την δύναμη και την κουλτούρα την καλλιεργείς, την βρίσκεις λίγο λίγο. Ίσως και να κάνω λάθος, αλλά αυτή η ομάδα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί δεν έχει κάνει τίποτα για 10 χρόνια, γιατί έχουμε να κερδίσουμε σε αντίπαλες έδρες 15-18 χρόνια,γιατί δεν έχει αποκτήσει σταθερότητα, γιατί η ομάδα έχει χάσει την περηφάνια της? Δεν κερδίζουμε κάτι με το να λέμε ψέμματα στον εαυτό μας,ή να μεταφέρουμε φοβίες, αν έπαιρνα 1 ευρώ για κάθε αρνητική σκέψη ή αμφιβολία που υπάρχει στο περιβάλλον της ομάδας θα ήμουν..δισεκατομμυριούχος:).Με βάση τa season tickets, budget, εισιτηρια, τηλεοπτικό, είχες το καλύτερο ratio budget/ποιότητας τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με άλλες ομάδες. Πρέπει να φτιάξουν οι σκέψεις.

Η ομάδα θα είναι καλυμμένη σε όλα τα σενάρια και φέτος, τίποτα μέχρι το Δεκέμβρη δεν κρίνεται.Όλες οι θέσεις παίζονται εκτός από τις 4 πρώτες, η εξάδα θα παικτεί μετά το Δεκέμβρη σε 3 παιχνίδια, τα υπόλοιπα είναι για λαική κατανάλωση, οι μεγάλοι θα ξαναχάσουν τους περισσότερους πόντους ever από τους μικρούς.

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος που λέει ωραίες ιστορίες. Το Παραλίμνι τα τελευταία χρόνια έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, τον καλύτερο καλαθοσφαιριστή και την καλύτερη αθλήτρια της Κύπρου, αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι και αυτό το DNA θα το σέβεται όλη η Κύπρος. Κανένα παιχνίδι δεν είναι make or break πριν το Δεκέμβρη, αλλά είναι must win σήμερα και με την Σαλαμίνα θα πάμε full ενισχυμένοι.

VAR χθες».