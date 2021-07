ΤΟΚΙΟ 2020: Μια Ισπανίδα κριτής έριξε τον Κοντίδη δεύτερο

Τη μεγαλύτερη αδικία στην καριέρα του έζησε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/7/21) ο Παύλος Κοντίδης. Εκεί που φαινόταν ότι θα έμπαινε στις τελευταίες ιστιοδρομίες ως το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στα Λέιζερ, ήρθε μία Ισπανίδα κριτής, να του δείξει στο σκληρό πρόσωπο των… ισχυρών.

ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

(απεσταλμένος ΕΑΚ)

Η συγκεκριμένη κυρία αποφάνθηκε ότι λίγο πριν από τον τερματισμό της 7ης ιστιοδρομίας, ο Κοντίδης παραβίασε τον κανονισμό 42.2 (a), ο οποίος μιλά για άντληση (pumping) και επειδή τον τιμώρησαν για τον ίδιο λόγο (δύο στροφές γύρω από τον εαυτό του) στην 4η ιστιοδρομία, η επόμενη ποινή είναι ακύρωση της προσπάθειάς του και 36 βαθμοί ποινής (όσα τα σκάφη + ένας)!!! ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΙΚΟ!

Κι ενώ ο Κοντίδης δεν χρειαζόταν να κάνει κάτι τέτοιο (το pumping δηλαδή), αφού βρισκόταν ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον «ευνοούμενο» Γουέρν και αρκετά μπροστά από τον Αμερικανό Μπάκινγχαμ, συμπατριώτη του βασικού αξιωματούχου των αγώνων Τομ Ντάγκαν. Δεύτερη τη τάξη αξιωματούχος είναι Ισπανίδα, η Μαρία Τορίχο. Ένσταση στους αγώνες της ιστιοπλοΐας δεν υπάρχει, αφού αυτοί που πήραν την απόφαση είναι και οι «δικαστές». Γι’ αυτό θα πρέπει ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου, να «καταπιεί» αυτήν την αδικία και να πορευτεί την Παρασκευή (30/7/21) για τη μεγάλη μάχη του μεταλλίου και να κυνηγήσει όσο μπορεί το χρυσό.

Κι όμως ο Παύλος Κοντίδης μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένος και πολύ δυνατός στην τέταρτη αγωνιστική ημέρα, ξέροντας πως θα παλέψει με τον Αυστραλό για την πρώτη θέση. Από νωρίς ξεχώρισαν οι δυο τους μπροστά, μέχρις ότου ήρθε αυτή η αδικία, 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Ο πρωταθλητής μας δεν μπορούσε να πιστέψει αυτήν την απόφαση και παρά την αναστάτωσή του διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να μην χάσει τη συγκέντρωσή του στην αμέσως επόμενη ιστιοδρομία. Μένοντας κοντά στους πρωτοπόρους, τερμάτισε στην 6η θέση, με τον Γουέρν να είναι και πάλι πρώτος.

Έτσι, με το τέλος των 8 ιστιοδρομιών, ο Παύλος Κοντίδης βρίσκεται στη 2η θέση με 44 βαθμούς ποινής, πίσω από τον Αυστραλό Ματ Γουέρν, που έχει 29 βαθμούς ποινής. Τρίτος είναι ο Νορβηγός Χέρμαν Τόμασγκααρντ με 49 βαθμούς ποινής. Την Παρασκευή (30/7/21) θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες ιστιοδρομίες, με τον Κοντίδη να καλείται να καλύψει ή να μειώσει τους 15 βαθμούς διαφοράς που τον χωρίζουν από τον Γουέρν, ενόψει της κούρσας των μεταλλίων την Κυριακή (1/8). Και είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τα καταφέρει.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PUMPING

Ο ειδικός κανονισμός της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, για παραβιάσεις σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, σε ό,τι αφορά αυτό που καταλόγισαν στον Κοντίδη, είναι ο ακόλουθος:

42.2 Prohibited Actions

Without limiting the application of rule 42.1, these actions are

prohibited:

(a) pumping: repeated fanning of any sail either by pulling in and releasing the sail or by vertical or athwartship body movement.

Σε μετάφραση google θεωρούμε πως στα ελληνικά σημαίνει:

(α) άντληση: επαναλαμβανόμενο πέταγμα οποιουδήποτε πανιού είτε τραβώντας μέσα και απελευθερώνοντας το πανί ή με κάθετη ή αθλητική κίνηση σώματος.

Ο καλύτερος Καριόλου σε Ολυμπιακούς…

Εντυπωσιακή προσπάθεια για να προλάβει την είσοδό του στην πρώτη δεκάδα και την πρώτη παρουσία του σε κούρσα μεταλλίων, έκανε την Πέμπτη (29/7/21) ο Ανδρέας Καριόλου. Στην τελευταία ημέρα των RS:X, ο 38χρονος ρέκορντμαν συμμετοχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες μπήκε από την 14η θέση, υπολειπόμενος 15 βαθμών ποινής από τη δεκάδα. Στη 10η ιστιοδρομία ήταν εντυπωσιακός, καταφέρνοντας να τερματίσει στην 3η θέση και να ανέβει στη 12η, τρεις βαθμούς ποινής πίσω από τον 10ο. Στην επόμενη ιστιοδρομία τερμάτισε στη 10η θέση και ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά, φτάνοντας στην 11η της γενικής κατάταξης, τέσσερις βαθμούς ποινής πίσω από τον 10ο Ισπανό Γκράνδα.

Πλέον, ήξερε πως έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του και την κούραση της ημέρας, για να τερματίσει όσο πιο ψηλά γινόταν. Όμως, τελικά έφτασε 14ος στον τερματισμό, με αποτέλεσμα να κατακτήσει την 12η στη γενική κατάταξη, την κορυφαία θέση που πήρε ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κι έτσι, θα «μέμφεται» την όχι καλή πρώτη ημέρα, στην οποία θυμίζουμε τερμάτισε 18ος, 20ός και 15ος. Αν έμπαινε πιο δυναμικά, τώρα θα πανηγύριζε την είσοδό του στην κούρσα των μεταλλίων. Η 12η θέση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, με 118 βαθμούς ποινής, ξεπερνά τις προηγούμενές του, καθώς ήταν 13ος το 2004 (Αθήνα), 13ος το 2008 (Πεκίνο), 17ος το 2012 (Λονδίνο) και 19ος το 2016 (Ρίο).

Στενοχωρημένος μεν, ικανοποιημένος δε

Στον Ανδρέα Καριόλου άφησε γλυκόπικρη γεύση η παρουσία του στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, με την πίκρα να υπερτερεί κάπως, λίγες ώρες μετά το τέλος των ιστιοδρομιών στα RS:X. «Ήθελα να ήμουν στον τελικό. Το πάλεψα μέχρι τέλους, αλλά δεν τα κατάφερα δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, καθώς ένιωθα πολύ καλά και ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Δυστυχώς, κάποια συμβάντα στην πρώτη ημέρα, αλλά και σε άλλες ιστιοδρομίες, τα κουβαλούσα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και μου στοίχισαν. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες, αλλά κάποιες λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή είμαι στενοχωρημένος, όμως, την ίδια στιγμή νιώθω ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι τέλους και εντάξει, πήρα και την καλύτερη θέση μου σε Ολυμπιακούς Αγώνες». Αυτά μας δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ανδρέας Καριόλου, ο οποίος είχε κάποια παράξενα «ατυχήματα» στη διάρκεια των αγώνων, όπως για παράδειγμα το ότι κουβαλούσε μία σακούλα πάνω του στη διάρκεια της πρώτης ημέρας, που δεν έλεγε να ξεκολλήσει και να φύγει…

* Μία θέση ανέβηκε η Μαριλένα Μακρή, μετά την τέταρτη αγωνιστική ημέρα στα Λέιζερ Ράντιαλ. Η νεαρή πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 21 ετών, τερμάτισε 25η στην 7η ιστιοδρομία και 23η στην 8η, με αποτέλεσμα να είναι τώρα στην 27η θέση με 161 βαθμούς ποινής. Για την ολοκλήρωση των Λέιζερ Ράντιαλ, απομένουν δύο ιστιοδρομίες την Παρασκευή (30/7/21).

* Την καλύτερή της ιστιοδρομία έκανε στην έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ημέρας των RS:X, η Νατάσα Λάππα, τερματίζοντας στη 12η θέση, κάτι που θα θυμάται βέβαια για καιρό. Η Λάππα, ολοκλήρωσε την ημέρα της με 22η και 19η θέση, με αποτέλεσμα να καταταχθεί στην 21η θέση της γενικής κατάταξης, από 27 αθλήτριες, με 218 βαθμούς ποινής. Αναμφίβολα, οι εμπειρίες που αποκόμισε η νεαρή αθλήτριά μας από τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, θα της είναι πολύτιμες για το μέλλον, φτάνει να «κτίσει» σε αυτές.

ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 30/7/21

ΣΤΙΒΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΚΙΟ)

Απόστολος Παρέλλης Δισκοβολία

(Προκριματικά, β΄ γκρουπ, 11:20 (05:20))

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (ΠΙΣΤΑ ΕΝΟΣΙΜΑ)

Παύλος Κοντίδης Λέιζερ

(δύο κούρσες, 9η-10η, 14:35 (08:35))

Μαριλένα Μακρή Λέιζερ Ράντιαλ

(δύο κούρσες, 9η-10η, 12:05 (06:05))

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ)

Νικόλας Αντωνίου 50μ. ελεύθερο

(Προκριματικά, 5η σειρά, 19:10 (13:10))

Κάλια Αντωνίου 50μ. ελεύθερο

(Προκριματικά, 8η σειρά, 19:38 (13:38))