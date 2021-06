Το βράδυ που ο Γκόσενς πήρε ΕΚΔΙΚΗΣΗ από τον Ρονάλντο – «Ένιωσα τόσο μικρός…»

«Μετά το ματς κόντρα στη Γιουβέντους, προσπάθησα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να αποκτήσω τη φανέλα του Κριστιάνο. Μετά από τη λήξη έψαξα να τον βρω, δεν έμεινα με τα παιδιά να πανηγυρίσω. Ο Κριστιάνο δεν δέχτηκε να μού δώσει τη φανέλα του. Του είπα: ”Κριστιάνο μπορώ να έχω τη φανέλα σου”; Ούτε που με κοίταξε, είπε μόνο όχι. Αισθάνθηκα ντροπιασμένος. Ένιωσα τόσο μικρός».

When Cristiano Ronaldo refused to swap jerseys with Robin Gosens. Rejection can be an incredible motivator. pic.twitter.com/EWgiE24FbD

Με τα παραπάνω λόγια, ο Ρόμπινς Γκόσενς περιέγραφε στην βιογραφία του ένα περιστατικό που θα το θυμάται για πάντα. Ένα παιδικό όνειρο που έγινε «κομμάτια». Η εκδίκηση, όμως, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και αργά ή γρήγορα το ποδόσφαιρο, θα είναι, για να απονείμει δικαιοσύνη.

Το βράδυ της 19ης Ιουνίου ο ποδοσφαιριστής της Αταλάντα θα το θυμάται για πάντα! Απέναντι στο παιδικό του ίνδαλμα που τόσο τον πλήγωσε, έκανε το ματς της ζωής του και οδήγησε την Γερμανία στον θρίαμβο του 4-2 επί της Πορτογαλίας!

Life can come back around quick…..

What a performance from Gosens today. I Wonder what that game has done for his price tag this summer? #lcfc #cfc #Chelsea #PORGER #PortugalvsGermany #ronaldo #por #GER #EURO2020 #Euro2021 pic.twitter.com/mffNKpker5

— Harry Hall (@HarryPHall) June 19, 2021