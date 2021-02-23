Το τσιαττιστό νεαρού Ομονοιάτη για… Κύπελλο και ΑΠΟΕΛ! «Εεεε ένναν η μέρα της χαράς…» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Στο στούντιο του galinis Production της παραδοσιακής βραδιάς με τον Αντρέα Καρβέλα στο πιάνο και τον Σάββα Σάββα στο βιολί, ο νεαρός οπαδός της Ομόνοιας, Εφραίμ Χ. Χρίστου, τραγούδησε ένα τσιαττιστό, ενόψει του αυριανού (24/02) πρώτου προημιτελικού του κυπέλλου ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια!

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