Το… ΤΡΙΤΟ ημίχρονο του ντέρμπι Ομόνοια – Ανόρθωση (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και Aνόρθωση με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όχι μόνο.

Το βίντεο: 