Το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει ΜΑΤΣΑΡΕΣ – Από ποια κανάλια θα δούμε το Κυπριακό πρωτάθλημα, το «αιώνιο» στην Ελλάδα, το Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα και όχι μόνο

Eπιστροφή στη δράση των πρωταθλημάτων μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και το.. μενού έχει ματσάρες.
Στην Κύπρο, η Δόξα φιλοξενεί στις 16:00 τον Ερμή ενώ ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στο ΓΣΠ τον Ολυμπιακό.
Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό Πειραιώς και Παναθηναϊκό στις 19:30, στην Αγγλία το Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι (19:30), και τέλος στην Ισπανία το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (22:00).
Στη Γερμανία δύσκολα εμπόδια για Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ που αγωνίζονται με Βέρντερ Βρέμης και Χέρτα αντίστοιχα.
Εκτός από ποδόσφαιρο, το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιέχει καλαθόσφαιρα, τένις, χάντμπολ και Moto GP.
Αναλυτικά:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|14:30
|NEWCASTLE - CHELSEA
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|14:30
|Μπόρνμουθ-Ρέντινγκ
EFL Championship
|Nova Sports 3
|15:00
|Λαμία-Αστέρας Τρίπολης
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|15:00
|LEVANTE VS ELCHE- LA LIGA 20-21
|PrimeTel 2HD
|15:30
|PRE - GAME ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
HANDBALL (2nd)
|Cytavision Sports 1HD
|16:00
|HAVRE AC - STADE MALHERBE CAEN
LIGUE 2
|Cablenet Sports 2HD
|16:00
|CROTONE - LAZIO
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|16:00
|2020 NITTO ATP FINALS (LONDON) SF 1
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|16:00
|ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|16:10
|GRAND PRIX OF PORTUGAL - QUALIFYING
2020 MOTO GP
|Cytavision Sports 6HD
|16:30
|FC SCHALKE 04 - VFL WOLFSBURG- BUNDESLIGA
|PrimeTel 1HD
|16:30
|FC BAYERN MUNCHEN - SV WERDER BREMEN- BUNDESLIGA
|PrimeTel 3HD
|17:00
|ASTON VILLA - BRIGHTON
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|17:00
|Μίλγουολ-Κάρντιφ
EFL Championship
|Nova Sports 5
|17:15
|Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 2
|17:15
|VILLARREAL VS REAL MADRID- LA LIGA
|PrimeTel 2HD
|18:00
|ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ
ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 7HD
|18:00
|HAVRE AC - STADE MALHERBE CAEN
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|18:00
|POST - GAME ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|18:00
|SPARTAK - DYNAMO
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|18:30
|ΑΠΟΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21
|Cablenet Sports 1HD
|19:00
|SPEZIA - ATALANTA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:08
|ORLANDO - NEW YORK CITY
MLS
|Cytavision Sports 7HD
|19:30
|TOTTENHAM - MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:30
|SEVILLA VS CELTA- LA LIGA
|PrimeTel 2HD
|19:30
|Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|20:15
|SABIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗ - TJ S N VESELI
EHF EUROPEAN CUP (2nd) HANDBALL
|Cablenet Sports 2HD
|21:00
|GRONINGEN - VITESSE
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
|Cytavision Sports 7HD
|21:30
|HERTHA BERLIN - BORUSSIA DORTMUND- BUNDESLIGA
|PrimeTel 3HD
|21:45
|JUVENTUS - CAGLIARI
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|MAN- UTD - WEST BROMWICH ALBION
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|22:00
|2020 NITTO ATP FINALS (LONDON) SF 2
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|22:00
|ATLETICO VS BARCELONA- LA LIGA
|PrimeTel 2HD