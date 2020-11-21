Το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει ΜΑΤΣΑΡΕΣ – Από ποια κανάλια θα δούμε το Κυπριακό πρωτάθλημα, το «αιώνιο» στην Ελλάδα, το Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα και όχι μόνο

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Eπιστροφή στη δράση των πρωταθλημάτων μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και το.. μενού έχει ματσάρες.

Στην Κύπρο, η Δόξα φιλοξενεί στις 16:00 τον Ερμή ενώ ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στο ΓΣΠ τον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό Πειραιώς και Παναθηναϊκό στις 19:30, στην Αγγλία το Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι (19:30), και τέλος στην Ισπανία το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (22:00).

Στη Γερμανία δύσκολα εμπόδια για Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ που αγωνίζονται με Βέρντερ Βρέμης και Χέρτα αντίστοιχα.

Εκτός από ποδόσφαιρο, το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιέχει καλαθόσφαιρα, τένις, χάντμπολ και Moto GP.

Αναλυτικά:

ΏραΜατςΚανάλι
14:30NEWCASTLE - CHELSEA
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
14:30Μπόρνμουθ-Ρέντινγκ
EFL Championship		Nova Sports 3
15:00Λαμία-Αστέρας Τρίπολης
Ελληνικό πρωτάθλημα
Nova Sports 1
15:00LEVANTE VS ELCHE- LA LIGA 20-21PrimeTel 2HD
15:30PRE - GAME ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
HANDBALL (2nd)		Cytavision Sports 1HD
16:00HAVRE AC - STADE MALHERBE CAEN
LIGUE 2		Cablenet Sports 2HD
16:00CROTONE - LAZIO
ITALIAN SERIE A 2020-21
Cytavision Sports 4HD
16:002020 NITTO ATP FINALS (LONDON) SF 1
TENNIS		Cytavision Sports 5HD
16:00ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
16:10GRAND PRIX OF PORTUGAL - QUALIFYING
2020 MOTO GP		Cytavision Sports 6HD
16:30FC SCHALKE 04 - VFL WOLFSBURG- BUNDESLIGAPrimeTel 1HD
16:30FC BAYERN MUNCHEN - SV WERDER BREMEN- BUNDESLIGA PrimeTel 3HD
17:00ASTON VILLA - BRIGHTON
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
17:00Μίλγουολ-Κάρντιφ
EFL Championship		Nova Sports 5
17:15Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 2
17:15VILLARREAL VS REAL MADRID- LA LIGAPrimeTel 2HD
18:00ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ
ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE 2020-21
Cytavision Sports 7HD
18:00HAVRE AC - STADE MALHERBE CAEN
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
18:00POST - GAME ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
Cytavision Sports 1HD
18:00SPARTAK - DYNAMO
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 6HD
18:30ΑΠΟΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21		Cablenet Sports 1HD
19:00SPEZIA - ATALANTA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:08ORLANDO - NEW YORK CITY
MLS
Cytavision Sports 7HD
19:30TOTTENHAM - MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:30SEVILLA VS CELTA- LA LIGAPrimeTel 2HD
19:30Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Ελληνικό πρωτάθλημα
Nova Sports 1
20:15SABIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗ - TJ S N VESELI
EHF EUROPEAN CUP (2nd) HANDBALL		Cablenet Sports 2HD
21:00GRONINGEN - VITESSE
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
Cytavision Sports 7HD
21:30HERTHA BERLIN - BORUSSIA DORTMUND- BUNDESLIGAPrimeTel 3HD
21:45JUVENTUS - CAGLIARI
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
22:00MAN- UTD - WEST BROMWICH ALBION
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
22:002020 NITTO ATP FINALS (LONDON) SF 2
TENNIS		Cytavision Sports 5HD
22:00ATLETICO VS BARCELONA- LA LIGAPrimeTel 2HD