Το ΘΑΥΜΑ που ψάχνουν Μπακς και Γιάννης: Καμία ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν το κατάφερε!

Οι Μπακς είναι στο 3-0 απέναντι στους Χιτ και ψάχνουν ένα θαύμα για να επιστρέψουν στην σειρά.

Πάρα πολύ δύσκολα έχουν γίνει τα πράγματα για τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Χιτ έκαναν το 3-0 στην σειρά και παρά την αισιοδοξία του Έλληνα σταρ για την συνέχεια, η ιστορία δείχνει να μην είναι με το μέρος των «Ελαφιών». Καμία ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει επιστρέψει από 3-0 σε best of seven και το Μιλγουόκι ψάχνει ένα θαύμα.

Το Μαϊάμι έχει δείξει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να αφήσει περιθώρια αντίδρασης και σε κάθε ματς εμφανίζεται και πιο δυνατό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να προσπαθεί να ξεφύγει από την άμυνα τους και οι υπόλοιποι να μην στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα οι Χιτ να έχουν φτάσει σε αυτό το 3-0 χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Πλέον, τα πράγματα είναι οριακά και τα «Ελάφια» καλούνται να κάνουν κάτι που δεν έχει κάνει κανείς άλλος στην ιστορία… Θα τα καταφέρουν;

gazzetta.gr