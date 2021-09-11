Το πρώτο γκολ της Σαλαμίνας στη Β΄ Κατηγορία – Το «ΚΑΡΦΩΣΕ» ο Κουμουρής! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Μόλις στο 6ο λεπτό στον αγώνα ανάμεσα στην Αναγέννηση Δερύνειας και τη Νέα Σαλαμίνα για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας, η ομάδα της Αμμοχώστου άνοιξε το σκορ με τον Μιχάλη Κουμουρή, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ των “ερυθρολεύκων” στη φετινή σεζόν.

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