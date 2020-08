Το πρώτο Ανορθωσιάτικο ποστ του Μανιά – «Μεγάλες στιγμές»! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο νέος επιθετικός της Ανόρθωσης, Μιχάλης Μανιάς λίγες ώρες με την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Κυρία έκανε και την πρώτη… Ανορθωσιάτικη ανάρτηση του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην Ανόρθωση και νιώθω τιμή που είμαι μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Είμαι ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ του συλλόγου και δεν μπορώ να περιμένω για να παίξω με τους νέους μου συμπαίκτες. Είμαι σίγουρος ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές», έγραψε αρχικά για την Κυρία ενώ στη συνέχεια αποχαιρέτησε και την προηγούμενη του ομάδα, Πόγκον Στσεζίν.

Η ανάρτηση του:

I am verry happy to join @anorthosisfc_official and I feel honored to be a part of such a great club…I am excited about the clubs project and I can’t wait to play with my new teammates…I am sure that we will live together some great moments 🔵⚪️

I would like to thank also my previous club @pogonszczecinsa for making me feel like home from the first day… Specially my teammates the coaching staff and all the people in the club… I really hope that all the ambitions of the club are fulfilled… #anorthosisfc #pogonszczecin