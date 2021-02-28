Το «Πρόγραμμα Αγώνα» του ΑΠΟΕΛ-Εθνικός

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Το γραφείο Τύπου του ΑΠΟΕΛ δημοσίευσε το «Πρόγραμμα Αγώνα» της αποψινής αναμέτρησης που θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ και θα ξεκινήσει στις 18:30, ανάμεσα στην ομάδα της Λευκωσίας και τον Εθνικό Άχνας, για την 1η αγωνιστική των πλέι-άουτ του Β΄ γκρουπ.

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