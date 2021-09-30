Το Πρόγραμμα Αγώνα της αναμέτρησης Ομόνοια-Καραμπάχ

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Κυκλοφόρησε το Πρόγραμμα Αγώνα της αποψινής (22:00) αναμέτρησης της Ομόνοιας με αντίπαλο την Καραμπάχ, η οποία θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ.

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