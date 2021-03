Το ΠΑΛΑΤΙ του Ομπαμεγιάνγκ και η απίθανη συλλογή με… Lamborghini, Ferrari και Porsche! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει ένα πραγματικό παλάτι στο Βόρειο Λονδίνο, ενώ έχει και μια συλλογή από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα στον κόσμο.

Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι με την Άρσεναλ, με τις απολαβές του να αγγίζουν τις 350.000 λίρες τη βδομάδα, στο πιο ακριβό συμβόλαιο που υπάρχει στους κανονιέρηδες και ένα από τα πιο ακριβά στην Premier League.

Εφόσον, λοιπόν, ο Γκαμπονέζος επιθετικός θα μείνει για πολλά χρόνια στην Αγγλία και το Λονδίνο απέκτησε μια πολυτελή κατοικία που θα ζήλευε ακόμα και η βασιλική οικογένεια.

Ο αρχηγός της Άρσεναλ αγόρασε ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 1930, το γκρέμισε και έκτισε ένα απίστευτο σπίτι στη θέση του, όπως αποκαλύπτει η Sun.

Το σπίτι διαθέτει εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο, μπαρ κι ένα υπόγειο γκαράζ στο οποίο είναι παρκαρισμένα τα πολυτελή αυτοκίνητα του Γκαμπονέζου επιθετικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συλλογή του ο Ομπαμεγιάνγκ έχει μια σπάνια Ferrari LaFerrari αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών και καμιά δεκαπενταριά ακόμη πολυτελή αυτοκίνητα, με τον Γκαμπονέζο επιθετικό να συνεχίζει να αγοράζει ασταμάτητα, ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά.

Η συλλογή αυτοκινήτων του Ομπαμεγιάνγκ:

Lamborghini Huracan Performante Spyder – £240,000

Porsche Panamera Turbo Techart – £140,000

Lamborghini Aventador – £270,000

Ferrari 812 Superfast – £250,000

Range Rover Sport Mansory – £150,000

Audi R8 V10 Plus – £128,000

Aston Martin DB9 Volante 2 – £140,000

Ferrari 488 Spider – £205,000

Porsche Panamera Mansory C One – £113,000

Volkswagen Beetle Cabriolet – £22,000

Porsche Cayenne Techart Magnum – £60,000

Ferrari 458 Italia – £200,000

Audi R8 2013 – £128,000

Lamborghini Gallardo LP560-4 – £141,000

Πηγή: to10.gr