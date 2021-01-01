Το ΜΗΝΥΜΑ του προέδρου του Σωματείου της ΑΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Το σωματείο της ΑΕΛ δημοσίευσε το μήνυμα του προέδρου Κώστα Χριστοδούλου.

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