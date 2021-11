Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Φέτελ και Αλόνσο

Οι δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές διεκδικούν μία ιδιαίτερη πρωτιά φέτος.

Μπορεί όλη η προσοχή στον μαγικό κόσμο της Formula 1 να στρέφεται στους νικητές των Grand Prix και μετέπειτα στους παγκόσμιους πρωταθλητές σε οδηγούς και κατασκευαστές, όμως υπάρχουν παράλληλα πολλές… πρωτιές, σε διάφορους τομείς.

Από τον ταχύτερο γύρο ως το ταχύτερο pit stop, μόνο που φέτος, προστέθηκε μεσούσης της σεζόν και το «Overtake Award», το βραβείο για τον οδηγό που θα πετύχει τις περισσότερες προσπεράσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ανακοίνωση της Formula 1, το εν λόγω βραβείο «…έχει σχεδιαστεί ώστε να επιβραβεύει τη γενναιότητα οδηγών που πραγματοποιούν παράτολμες κινήσεις κυνηγώντας διακρίσεις και επιτυχίες».

Αυτή είναι η ρομαντική προσέγγιση, η ρεαλιστική είναι πως έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να προβληθεί ένας νέος χορηγός, το crypto.com, και βρέθηκε.

Παρότι σε ένα πρωτάθλημα διαφορετικών ταχυτήτων αυτή η «κόντρα» είναι άνιση καθώς οι κορυφαίοι συνδυασμοί αναγκαστικά κάνουν λιγότερες προσπεράσεις, δεν παύει η αναμέτρηση αυτή να έχει το ενδιαφέρον της. Εστιάζει άλλωστε στο midfield, το μέσο της κατάταξης, όπου παραδοσιακά γίνεται χαμός.

Απ΄ όταν θεσπίστηκε το βραβείο αυτό, στα τέλη Αυγούστου, η καταμέτρηση προσπεράσεων είχε τοποθετήσει στην κορυφή τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Μάλιστα ο οδηγός της Aston Martin Racing παραμένει στην πρώτη θέση, έχοντας 102 προσπεράσεις στο ενεργητικό του.

Όμως πλέον, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει και ανταγωνισμό. Ο λόγος για έναν άλλο πρώην πρωταθλητή, τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine, που με τη σειρά του έφτασε σε τριψήφιο νούμερο. Να λοιπόν που έχουμε μία ακόμα συναρπαστική μάχη φέτος, σε μία ακόμα κατηγορία, με μόλις πέντε αγώνες να απομένουν για να κριθεί και ο μεγάλος νικητής.

Μέχρι τότε μπορείτε στο παρακάτω video που αφορά στιγμές από τον αγώνα στο Circuit of the Americas, να δείτε γιατί ο Φέτελ βρίσκεται στην πρώτη θέση.

These kind of skills from Seb at COTA show just why he tops the overall @cryptocom Overtaking Award leaderboard 👀👏#FFTB #F1 pic.twitter.com/YpmEUOitww

— Formula 1 (@F1) October 29, 2021