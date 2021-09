Το μαγικό κοντρόλ του Μπρούνο Φερνάντες που ξεσήκωσε το «Όλντ Τράφορντ» (ΒΙΝΤΕΟ)

Με ένα απίστευτο κοντρόλ στον αέρα, ο Μπρούνο Φερνάντες κατέβασε την μπάλα στο χορτάρι και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ.

Η Γιουνάιτεντ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, επικράτησε με 4-1 της Νιουκάστλ.

Μπορεί ο Πορτογάλος αστέρας να ήταν αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις, ωστόσο ένας ακόμα ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» που ξεχώρισε ήταν και ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος σκόραρε και ένα γκολ.

Εκτός όμως από το τέρμα που σημείωσε, ο 27χρονος μέσος κέρδισε το χειροκρότημα των φίλων της Γιουνάιτεντ, για το μαγικό κοντρόλ που έκανε σε μία φάση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τις «καρακάξες». Τη στιγμή που η μπάλα ήταν στον αέρα ο Μπρούνο Φερνάντες με… τακουνάκι την έστρωσε στο χορτάρι και ξέφυγε από τον αντίπαλο του, με πανέμορφο τρόπο.

What about the touch @B_Fernandes8 🤌🏽 pic.twitter.com/VXt8M9XPH1

— BrunoXtra™ (@FernandesZone) September 12, 2021