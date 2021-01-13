Το ΚΛΕΙΣΙΜΟ του ματιού του Μποτεάκ ίσως να λέει κάτι… (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Μπορεί να έμεινε ξανά στον πάγκο ο Έρικ Μποτεάκ, όμως όχι μόνο δεν έδειχνε… “ξενερωμένος” στην προθέρμανση της Ομόνοιας πριν την έναρξη του ντέρμπι με αντίπαλο τον Απόλλωνα, αλλά ήταν και ιδιαίτερα ορεξάτος όπως θα δείτε στην πιο κάτω φωτογραφία, κλείνοντας μάλιστα το μάτι στον φωτογραφικό φακό…