Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο μεγάλο τελικό της Ανατολής έχει ξεκινήσει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο παρκέ για το καθιερωμένο του ζέσταμα.

Ο Έλληνας άσος έκανε την γνωστή ρουτίνα του στο γήπεδο, όσον αφορά σουτ, βολές αλλά και συγκεκριμένες κινήσεις, στο κομμάτι της προετοιμασίας του για τον αγώνα με τους Χοκς.

Giannis warms up ahead of Game 1 of the Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/55YuzKWliu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 23, 2021