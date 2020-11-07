Το γκολ, η αποβολή και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Πάφος FC – ΑΕΛ (ΒΙΝΤΕΟ)

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Η Πάφος FC κέρδισε για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας την ΑΕΛ με 1-0.

Δείτε το βίντεο με τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης:


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