Το «ευχαριστώ» του Μπένσοπ στους Απολλωνίστες (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Τσάρλισον Μπένσοπ αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα και το βράδυ της Πέμπτης 13/05, ευχαρίστησε τους “κυανόλευκους” της Λεμεσού, με ποστάρισμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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